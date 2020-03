El govern espanyol destina 51,3 milions a Catalunya per a mesures per combatre el coronavirus

El govern espanyol destina 51,3 milions a Catalunya per a mesures per combatre el coronavirus

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la distribució a les comunitats autònomes de 300 milions dins del pla de mesures econòmiques extraordinàries destinades a mitigar l'impacte del coronavirus. A Catalunya, hi ha destinat 51,3 milions i és el segon territori que més diners rep, per darrere de Madrid, on es destinen 52,7 milions. Segons ha informat el govern espanyol a través d'un comunicat, el repartiment s'ha fet tenint en compte els criteris de percentatge de població (80%), número de casos (15%) i ingressos a l'UCI (5%) a data del 24 de març.

A més, el govern espanyol informa que s'han reforçat els equips sanitaris amb un total de 52.393 professionals que les comunitats autònomes podran contractar entre metges interns residents, infermers, professionals jubilats els últims dos anys, metges extracomunitaris i estudiants de medicina i infermeria d'últim curs per a tasques de suport.

També expliquen que s'han posat a disposició de les autoritats dels diferents territoris material de protecció. Es tracta de més de 10 milions de mascaretes, 9 milions de guants, 65.000 bates, 35.000 ulleres de protecció i 144.000 solucions hidroalcohòliques, entre altres materials.