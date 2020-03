L'OMS avisa Espanya i Itàlia que amb el confinament no n'hi ha prou i demana més test

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha comentat que Espanya i Itàlia poden estar arribant al pic d'incidència de casos del nou coronavirus, però els ha advertit que per reduir el nombre de contagis no n'hi ha prou amb mantenir aïllada a la població, sinó que hauran de seguir realitzant test de diagnòstic. «Tothom parla de la corba i l'estabilització, però la pregunta és com aconseguir anar cap avall i per això no n'hi ha prou amb tancar a la població, sinó que també es necessita redoblar els esforços de salut pública i en això és en el que s'han de centrar els països», ha dit el director d'Emergències de l'Organització Mundial de la salut, Mike Ryan.

En aquest sentit, la directora tècnica del Programa d'Emergències Sanitàries de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria VanKerkhove, ha subratllat la necessitat que els països usin el marge de temps que dóna el confinament a la població per seguir buscant intensament els casos de coronavirus, aïllant als contactes i tractant als infectats.

L'OMS recomana fer proves fins que només un 10% de la població de positiu. Si un 80 o 90 per cent dels resultats són positius és que molts casos s'estan escapant, tot i que reconeixen que la possibilitat de fer les proves depèn del nombre de tests de què disposi el país.

Pel que fa a l'eficàcia de la cloroquina, l'organisme de Nacions Unides ha aclarit que no hi ha un tractament específic que «curi» el coronavirus i que fàrmacs com aquest s'estan fent servir per escurçar la malaltia, millorar algunes complicacions i evitar que els casos lleus s'agreugin. «A més, cal anar amb compte que no s'esgotin perquè són necessàries per a altres malalties», han assegurat l'OMS.