Aprovat un subsidi per a les treballadores de la llar

El Consell de Ministres va aprovar ahir la creació de subsidis per a treballadores de la llar que cotitzen a la Seguretat Social i per a treballadors temporals que han perdut la feina o treballen amb la jornada reduïda a conseqüència del coronavirus. Les treballadores de la llar podran acollir-se als mateixos ajuts que reben els treballadors que han patit un ERTO i cobrar el 70% de la seva base de cotització.

En el cas dels treballadors temporals que no puguin rebre prestació per desocupació, rebran un subsidi del 80% de l'IRREM. Aquesta prestació també podria dirigir-se a persones que cuidin de persones dependents. Segons les dades del Govern de Pedro Sánchez, la mesura destinada a les treballadores de la llar beneficiarà 400.000 persones que cotitzen a la Seguretat Social, malgrat que els sindicats apunten que n'hi ha 200.000 més que treballen en negre. Per poder-s'hi acollir, les treballadores de la llar hauran d'acreditar que no estan prestant serveis, totalment o parcial. Es tracta d'una prestació compatible amb una altra activitat, de manera que podran mantenir altres feines i anar deixant de rebre la prestació de manera gradual. De moment, la prestació és només per un mes, però l'executiu espanyol obre la porta a prorrogar-la.

Per demanar el subsidi, caldrà acreditar aquest cessament d'activitat amb una declaració responsable signada per la persona que contractava, una carta d'acomiadament, una comunicació de desistiment, o la baixa del Sistema Especial de Treballadores de la Llar del Règim General de la Seguretat Social.