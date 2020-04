Els EUA proposen un pla per a Veneçuela sense Maduro ni Guaidó

Els Estats Units han proposat un nou pla per a la «transició» a la democràcia a Veneçuela i la «retirada» de les sancions econòmiques, a través d'un «govern de transició» que inclogui representants de l'actual president, Nicolás Maduro, i del líder opositor, Juan Guaidó, i la celebració d'«eleccions lliures i justes». «Aquest pla proposa que tant Maduro, l'antic president que s'ha aferrat al poder, com Juan Guaidó, el president interí, s'apartin perquè membres elegits a l'Assemblea Nacional d'ambdues parts puguin crear un Consell d'Estat que serveixi com a govern de transició, que organitzi eleccions presidencials lliures i justes», va explicar Elliott Abrams, encarregat del Departament d'Estat per a Veneçuela, en un article al Wall Street Journal.

Guaidó va fer seva la proposta dels EUA per resoldre la crisi política a la nació caribenya. «Els Estats Units avalen la proposta del president encarregat de conformar un govern plural i amb un consell d'Estat per superar la crisi i conduir el retorn de la democràcia», va assegurar el Centre de Comunicació Nacional, que exerceix d'oficina de premsa de Guaidó, a Twitter.

Per part seva, el ministre d'Exteriors de Veneçuela, Jorge Arreaza, va rebutjar la proposta feta per Washington, tot afegint que no hi ha «cap» possibilitat que Maduro accepti el full de ruta plantejat per la Casa Blanca. «Les decisions a Veneçuela es prenen a Caracas, nosaltres no estem tutelats ni per Washington ni per cap altra capital, així que ells perden el temps en el seu laberint», va postil·lar.



Guaidó haurà de comparèixer

D'altra banda, la Fiscalia veneçolana va citar Guaidó per comparèixer dijous que ve davant aquest organisme per respondre a les acusacions de ser «protagonista d'un intent de cop i magnicidi contra el president Nicolás Maduro».