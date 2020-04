Marlaska diu que el nou rècord de víctimes mortals no ha d'afectar la «moral» dels ciutadans

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha apuntat aquest dimecres en una entrevista a TVE que les xifres de morts per coronavirus que es registren aquests dies -864 en les últimes 24 hores- "no han d'afectar la moral" dels ciutadans ni impliquen cap mancança en les decisions que s'han adoptat durant l'estat d'alarma, perquè corresponen a contagis "anteriors a les mesures". "Ja he dit que aquestes dues setmanes serien difícils", ha dit, però "aquestes persones es van infectar abans de les primeres mesures de confinament acordades" i el confinament "ha evitat contagis i morts en un número important".

