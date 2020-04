PSOE, PP i Vox eviten de nou que s'investigui el rei emèrit

El PSOE, el PP i Vox van tombar ahir, per tercera vegada el mes de març, una petició per crear una comissió d'investigació sobre les presumptes irregularitats del rei emèrit Joan Carles I i els seus suposats comptes a Suïssa. En aquesta ocasió la iniciativa que ha estat vetada havia estat promoguda per ERC, el PNB, EH Bildu, Junts, la CUP, el BNG i Compromís. La Mesa del Congrés es va reunir de forma telemàtica per analitzar i qualificar, en cada cas, les nombroses iniciatives presentades pels grups parlamentaris en els últims dies.

Aquesta sol·licitud, que els independentistes i nacionalistes van registrar el passat 19 de març, va ser rebutjada amb els vots de PSOE, PP i Vox. Unides Podem, per la seva banda, va votar a favor de debatre aquesta petició. De la mateixa forma que en iniciatives similars anteriors, els tres partits es basaven en els informes dels lletrats del Congrés, que al·leguen que no procedeix la seva admissió a tràmit tenint en compte que la cambra baixa no pot controlar el Rei. PSOE, PP i Vox ja havien rebutjat anteriorment dues comissions amb la mateixa finalitat.