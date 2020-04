Simón diu que sembla que ja s'ha arribat al pic de casos de coronavirus i «estem baixant»

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que sembla que ja s'ha assolit el pic de casos de coronavirus. "Ja estem baixant", ha opinat Simón aquest dimecres en una intervenció per videoconferència a la roda de premsa de tècnics de cada matí a Moncloa. "Ja no estem en el cavall de batalla de si arribem o no al pic, sembla que ja hi som i que estem baixant. El cavall de batalla és aconseguir que el sistema nacional de salut sigui capaç de garantir la cobertura adequada de tots els pacients i el seu tractament", ha dit. Per això, cal aconseguir que vagi baixant de "forma dràstica" el nombre d'hospitalitzats i pacients a l'UCI.

"Les dades semblen indicar que anem en la bona direcció" amb una baixada dels nous casos que requereixen UCI, ha opinat Simón, que ha remarcat que no es podrà valorar bé fins a finals de setmana i principis de la que ve. La doctora del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, ha apuntat que sembla que a algunes autonomies, com Madrid, ha baixat la pressió sobre els hospitals i les UCI.