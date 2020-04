Brussel·les proposa un fons comú d'atur per pal·liar els efectes de l'aturada econòmica

La Comissió Europea proposa un fons comú d'atur a curt termini que va especialment destinat als estats més afectats per la pandèmia de coronavirus, Itàlia i Espanya. La presidenta de l'executiu europeu, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir la creació d'un nou instrument que pretén que els treballadors puguin seguin «pagant el lloguer i comprant el que necessitin». La mesura vol evitar els acomiadaments per l'efecte en l'economia de les mesures restrictives decretades pels governs per frenar l'expansió de la pandèmia i té l'objectiu de posar en marxa l'economia «immediatament» un cop acabi la crisi».

«Les empreses podran continuar tenint els seus treballadors, malgrat que hi hagi menys feina. En els moment lliures, els treballadors podran aprendre noves habilitats, cosa que beneficiarà tant l'empresa com els treballadors», va explicar Von der Leyen. «Els treballadors podran tornar a la feina tan aviat com el confinament hagi acabat i quan la demanda torni a remuntar. Això és crucial per engegar de nou l'enginyeria econòmica immediatament», va afegir la presidenta de la Comissió, que va subratllar que «s'han après les lliçons de la crisi financera del 2008».

La Confederació Europea de Sindicats va celebrar la iniciativa però va advertir que la Comissió ha d'assegurar que el suport s'estén a «tots els treballadors, inclosos els autònoms i treballadors de plataformes, en tots els sectors i per a empreses de totes les grandàries».

«Aquest instrument ha de ser ben finançat per marcar una diferència real i això significa que es necessita urgentment un instrument de deute comú», va dir en un comunicat el secretari general de la Confederació, Lucca Visentini, que va urgir els països a adoptar les decisions perquè estigui operatiu.

La iniciativa respon a les demandes d'Espanya i altres països perquè la Comissió accelerés la seva proposta per crear un sistema de reassegurança de desocupació a la UE, que en principi havia de presentar a la fi d'enguany.La crisi del coronavirus ha obligat a anticipar-ho i podria aplanar també el camí per a la seva acceptació, ja que la idea genera menys reticències a Alemanya i en altres estats que les propostes per emetre els anomenats coronabonus.