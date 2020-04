Els Estats Units es preparen per a un abril dramàtic

El president Donald Trump adverteix als nord-americans que el país afronta «dues setmanes molt difícils», mentre Deborah Birx, la principal funcionària de Salut Pública que coordina el grup de treball sobre el coronavirus, pronostica que fins a 200.000 nord-americans poden morir a causa de la pandèmia. «Seran dues setmanes doloroses», va manifestar Trump, el dimarts, en una sessió informativa de la Casa Blanca.

«La nostra força es posarà a prova, la nostra resistència es posarà a prova», va afirmar el president. L'actitud ombrívola del mandatari contrasta amb el to optimista que havia projectat en informes anteriors. Les dades que Birx va revelar han acabat impulsant Trump a oblidar-se de l'ambició de poder fer tornar els nord-americans a la feina per Setmana Santa.

Així les coses, el president diu ara que imagina que algunes de les pràctiques socials, com abstenir-se d'encaixar mans, poden perdurar «en el futur». Birx i Anthony Fauci, l'altre científic de pes de l'equip de la Casa Blanca que dissenya el combat contra la COVID-19, asseguren que diversos estudis públics reforcen la seva creença que el virus podria cobrar un nombre encara més gran de vides en les pròximes setmanes.



Pic dramàtic

L'última projecció de l'Institut de Mesura i Avaluació de la Salut de la Universitat de Washington prediu que el nombre de morts augmentarà dramàticament a l'abril, d'aproximadament 4.500 casos a gairebé 60.000 persones, fins i tot amb les mesures d'aïllament en tot el país. L'estudi indica que el ritme de les morts s'estabilitzarà al maig i juny, i eventualment sumaran gairebé 84.000 en la primera setmana d'agost.

Segons el model, pel 15 d'abril, quan s'espera que el recompte de difunts arribi al seu màxim, més de 2.200 nord-americans moriran de la malaltia per dia. Les projeccions suposen que es mantindran «fortes mesures de distanciament social» i altres restriccions a tot el país, tot i que alguns estats grans, com Florida, s'han negat a implementar les ordres de quedar-se a casa que hi ha a Nova York, Califòrnia, Washington i altres punts crítics. S'espera que l'augment de la taxa d'infeccions afecti els hospitals, que ja tenen dificultats per atendre pacients infectats i obtenir subministraments mèdics urgents. L'estudi de la Universitat de Washington projecta que en el pic del brot es necessitaran aproximadament 220.000 llits d'hospital i 26.000 ventiladors. Trump va dir dimarts que el govern federal té 10.000 ventiladors que ha retingut en anticipació d'un augment dels casos en les pròximes setmanes.