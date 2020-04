La Generalitat tanca 2019 amb un dèficit cinc cops més alt del permès

La Generalitat va tancar 2019 amb un dèficit de 1.329 milions d'euros, equivalent al 0,56% del seu PIB, fet que suposa cinc vegades més que l'objectiu fixat per a les autonomies, que era del 0,1% per a aquest any. Així doncs, la Generalitat va incomplir el dèficit fixat per al 2019, després d'un 2018 en què havia aconseguit per primera vegada en un mateix exercici complir els tres objectius d'estabilitat pressupostària que fixa la llei: dèficit (0,44%), deute (34%) i regla de la despesa (1,6%).

El Departament d'Economia de la Generalitat va donar a conèixer aquesta dada a darrera hora de la nit de dimarts, i va atribuir el gruix de la desviació, 924 milions d'euros, a l'impagament del deute pendent de l'IVA per part de l'Estat i a l'incompliment dels acords aconseguits en la Comissió mixta d'Assumptes Econòmics.

Aquests 924 milions d'euros suposen unes quatre dècimes d'impacte en el dèficit de la Generalitat del 2019 (0,39%, concretament), mentre que al voltant d'una dècima (un 0,09% del PIB) s'explica en concepte de despesa diferida per compromisos assumits amb les concessionàries d'autopistes Invicat i Aucat per l'aplicació dels peatges reduïts, així com per l'execució d'algunes inversions per mitjà de convenis amb les concessionàries.

Amb tot, el Departament d'Economia assegura que es tracta d'un ajust comptable sense impacte pressupostari en el 2019.



Cs exigeix nous pressupostos

El diputat de Ciutadans al Parlament José María Cano va exigir ahir a la Generalitat que presenti uns altres pressupostos per a aquest any. «Catalunya necessita uns nous pressupostos d'emergència eficaços», va afirmar.