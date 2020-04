Hisenda recaptarà a Girona 226 milions aquest any, un 2,7% més

L'Agència Tributària espera rebre des d'ahir, dia en què començava la campanya de la renda malgrat trobar-se el país en ple estat d'alarma i les oficines d'Hisenda tancades al públic, 21.030.000 declaracions de renda del 2019, la qual cosa suposa un increment de l'1,6% respecte al període anterior. A la província de Girona rebrà 351.475 declaracions (un 1,5% més) i recaptarà 226 milions (un 2,7% més). Les devolucions a la província de Girona seran per valor de 162 milions, un 3% menys que en l'exercici de 2018. Al total d'Espanya, les declaracions amb dret a devolució seran 14,6 milions (el 69% del total), el 0,5% més que en la campanya del 2018, rebran una mitjana de 737,48 euros, l'1,5% menys que l'any passat. Les que donen com a resultat pagar, 5,5 milions, hauran de liquidar una mitjana de 2.320,58 euros, el 6,7% més.

L'Agència Tributària constatava un notable increment en el nombre de declaracions de la renda presentades en les primeres hores de la campanya, que està marcada per la decisió del Govern de no modificar els terminis malgrat l'estat d'alarma. Segons les dades d'Hisenda, a la una del migdia ja s'havien presentat més de 432.000 declaracions, un 14% més que en el mateix període de l'any passat. «S'estan tramitant unes 850 declaracions per minut, quan l'any passat la dada era d'entre 700 i 750», informaven des d'Hisenda.

Aquestes xifres estan condicionades pel confinament de la població i, tot i que encara és necessari un major marge de temps, corroborarien almenys en part l'argument que Hisenda ha esgrimit per no ajornar la campanya: la major part les declaracions surten a retornar i, per tant, suposen una injecció de liquiditat per a molts contribuents que es troben en una situació econòmica complicada a conseqüència de la crisi del covid 19.

En plena crisi pel coronavirus, comença el període d'ajust de comptes amb el fisc per presentar les declaracions per internet, que són la majoria (entorn al 88%). Les devolucions començaran a practicar-se divendres que ve. Aquest és l'argument amb el qual Hisenda jusitifica que no s'hagin produït canvis substancials en el calendari de la declaració de la renda. A més, les declaracions que resulten a pagar es poden fer en dos trams: un del 60% abans d'acabar la campanya el 30 de juny i el 40% restant abans del 5 de novembre.

La campanya de la renda i patrimoni del 2019 va començar ahir per modificar i presentar els esborranys de les declaracions, el termini de les quals s'allargarà fins al 30 de juny, després que l'Agència Tributària hagi mantingut el calendari malgrat la crisi sanitària.

L'Agència Tributària ha considerat «especialment important» en les circumstàncies actuals mantenir la campanya de la renda perquè els contribuents puguin rebre les devolucions com abans millor, atès que el 70% de les declaracions surten a retornar i gairebé el 90% es fan per internet.

D'aquesta manera, es mantenen els terminis de la campanya. Els contribuents ja es poden subscriure a l'app de l'Agència Tributària i accedir a les seves dades fiscals a la pàgina web de l'AEAT a través del sistema REN0, el certificat o la Cl@ve PIN, així com amb l'aplicació, i també poden sol·licitar el número de referència des del passat 6 de març.

Els usuaris poden gestionar des d'ahir les declaracions per internet, a través del servei de tramitació Renda Web, i de l'app, de la mateixa manera que fer ús del servei telefònic d'informació tributària de la renda (901 33 55 33 o 91 554 87 70), que funciona tot l'any.

No obstant això, el termini per sol·licitar cita prèvia a «Le llamamos», en el qual l'AEAT truca al contribuent, s'ajorna i es podrà fer del 5 de maig al 29 de juny, per internet, per l'app, o per telèfon automàtic (901 12 12 24 o 91 535 73 26) o el telèfon amb atenció personal (901 22 33 44 o 91 553 00 71).

Així mateix, a partir del 5 de maig es podrà sol·licitar una cita prèvia per fer les declaracions a les oficines de l'AEAT i altres entitats col·laboradores, fins al 29 de juny.



Accelerar les devolucions

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) donen suport al manteniment de l'inici de la Campanya de la Renda ahir dimecres, 1 d'abril, en permetre una injecció de liquiditat important a alguns contribuents, però demanen a Hisenda ajornar la data del final de la campanya fins a setembre, accelerar les devolucions i avançar el pla « Le llamamos», així com a les rendes altes avançar la presentació de les seves declaracions i rebutjar les enginyeries fiscals davant la crisi sanitària del covid-19.

Així ho va assenyalar el president de Gestha, Carlos Cruzado, que considera que s'ha de mantenir l'inici de la Renda perquè els contribuents puguin obtenir devolucions en resultar una «injecció de liquiditat important» en alguns casos davant l'impacte econòmic del covid-19, si bé demana a l'Agència Tributària que doni celeritat a les devolucions.