L'hantavirus no és una nova epidèmia que ve de Xina

Mentre el món s'enfronta a la pandèmia del coronavirus, missatges que alerten del brot d'una possible nova epidèmia, causada per l'hantavirus i originada de nou a la Xina, estan començant a cobrar protagonisme i a desfermar el pànic a internet.

La polèmica ha sorgit després de conèixer la notícia publicada per alguns mitjans de comunicació xinesos, com el Global Times, sobre la mort d'un ciutadà que viatjava amb autobús des de la província de Yunnan fins a la de Shandong, i que va donar positiu en hantavirus.

Publicacions en xarxes socials i fins i tot mitjans digitals han encès les alarmes i estès tota mena d'especulacions: "L'OMS adverteix al món del nou virus que ve de la Xina", publica la web de notícies espanyola Mediterrani Digital.

"Mentre nosaltres recentment estem vivint el coronavirus, a la Xina ja va morir el primer pacient pel nou Hantavirus. Aguantin una mica, almenys deixin que acabem la primera temporada de les pandèmies, no ens espolien, xinesos de merda", recull un tuit que suma més de 1.000 "m'agrada".

DADES: L'hantavirus no és un nou patogen, no va sorgir a la Xina ni tampoc hi ha advertiments sobre la possibilitat que vagi a causar una pandèmia com la del nou coronavirus.

La Fundació IO, especialitzada en malalties infeccioses, medicina tropical i del viatger, defineix la patologia causada per l'hantavirus com "una malaltia viral aguda greu" que "en humans produeix dos tipus d'afeccions: la febre hemorràgica amb síndrome renal (FHSR) o la síndrome pulmonar per hantavirus (SPHV)".

Però l'hantavirus no és un virus nou, ni originat a la Xina. L'American Society of Microbiology va publicar el 2010 un estudi titulat "Una perspectiva global sobre l'ecologia, epidemiologia i malaltia de l'hantavirus", en el qual situa un primer brot d'hantavirus a la Guerra de Corea (1950-1953) i un segon a la regió de Four Corners, als Estats Units, el 1993.

De fet, l'hantavirus deu el seu nom al riu Hantaan, localitzat al sud de Corea, ja que va ser prop d'allí on l'agent causal va ser aïllat per primera vegada en 1978, segons explica l'Organització Panamericana de la Salut (PAHO), oficina regional a Amèrica de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Però la zona més afectada en els últims anys per l'hantavirus és Amèrica, on cada any es reporten aproximadament 300 casos, i on almenys 13 països tenen àrees endèmiques, segons afirma la PAHO.

L'OMS va registrar dos brots d'hantavirus l'any passat a l'Argentina i Panamà i un altre el 2012 amb focus al Parc Nacional de Yosemite, als Estats Units.

El contagi és poc freqüent

La PAHO explica que es tracta d'una malaltia "zoonòtica", és a dir, d'origen animal i transmesa incidentalment a humans, en la qual el contagi es produeix a través del contacte humà amb femta, orina o saliva d'alguns tipus de rosegadors que alberguen el virus.

Un dels majors perills de l'hantavirus és que el seu període d'incubació és llarg: pot anar des d'uns pocs dies fins sis setmanes després de l'exposició.

Malgrat això i que les infeccions per hantavirus poden arribar a ser fatals, amb taxes de mortalitat, segons dades de la PAHO, de fins al 60%, el contagi d'un humà a un altre és poc freqüent.

Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) afirmen que els brots donats als Estats Units no hi ha hagut transmissió d'una persona a una altra, mentre que "a Xile i l'Argentina s'han produït casos estranys de transmissió de persona a persona, entre contactes pròxims d'una persona que estava malalta amb una mena d'hantavirus anomenat virus dels Andes".

No hi ha alertes de l'OMS

Malgrat el que alguns mitjans digitals i publicacions en xarxes socials sostenen, la veritat és que l'OMS no s'ha pronunciat ni ha llançat advertiments sobre l'hantavirus en cap dels seus canals oficials ni xarxes socials, en els últims dies.

Fonts:

- Global Times, diari nacional xinès en la seva versió anglesa

- Fundació IO

- Organització Panamericana de la Salut (PAHO)

- Organització Mundial de la Salut (OMS)

- "A global perspective on Hantavirus", American Society of Microbiology

- Informacions d'EFE sobre el brot d'hantavirus en Argentina

- Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC)