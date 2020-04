Un milió de tests comprats pel govern espanyol no serveixen per a un diagnòstic ràpid

Un milió de tests comprats pel govern espanyol no serveixen per a un diagnòstic ràpid Reuters

Els tests de detecció de coronavirus que aquest dilluns van arribar en un vol militar a Espanya des de la Xina no serviran per a diagnòstic ràpid, segons un document distribuït per la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, ja que es basen en la recerca d'anticossos i no del virus en sí.

El document, avançat per El País i titulat 'Reflexions de la SEIMC sobre l'ús de la detecció d'antígens i anticossos per a diagnòstic de COVID-19', assegura que "els assajos serològics no s'usen de forma rutinària per al diagnòstic de COVID-19 a causa que, en la fase precoç de la malaltia, durant els primers 5-6 dies d'iniciar-se la simptomatologia la resposta immunitària és escassa, amb un temps mitjà d'onze dies ".

Aquests tests es basen, efectivament, en la recerca d'aquesta resposta immunitària, i el seu rastre són els anticossos. Els tests més precisos i ràpids -encara que triguen quatre hores a sortir- són els que busquen antígens mitjançant la detecció de la PCR, o reacció en cadena de la polimerasa, que troben o descarten la presència de virus en exsudats de la faringe o el nas.

L'altra modalitat, la serològica, consisteix en la presa d'una mostra de sang en la qual buscar anticossos generats per l'organisme contra el coronavirus.

Els tests adquirits pel Govern són "en tot cas complementaris, no per a un diagnòstic ràpid", assevera un facultatiu expert en anàlisis clíniques de la sanitat andalusa. La recerca d'anticossos serveix per confirmar el contagi en casos de malalts que ja presenten símptomes, o per asseverar que una persona asimptomàtica ha passat ja la malaltia o està en fase de presentar-los. En un futur poden tenir utilitat sobretot per a la recerca d'individus ja immunitzats.

Aquests tests comprats a la Xina serveixen també, segons la SEIMC per a la detecció en el personal sanitari "a aquells que ja estan immunes i puguin tornar a la feina per atendre pacients infectats, minimitzant el risc de propagació de virus a col·legues i altres pacients". En cap apartat del document es refereix la utilitat del kit serològic per a la realització de diagnòstics primerencs de Covid-19.



No comprar sense avaluar

La SEIMC assenyala en el seu document que hi ha al mercat molts més tests de detecció d'anticossos que els, més complexos, d'antígens, "per la facilitat més gran que té la seva preparació". Donada la "ingent" quantitat de kits disponibles, no tots útils, la societat científica recomana textualment "No comprar un kit de detecció d'antigen o anticossos sense abans avaluar-lo i provar-ho en una població que representi aquella en què s'utilitzarà en la vida real".

Una compra anterior del Govern a la Xina, a l'empresa Bioeasy, va resultar fallida i amb el retorn dels kits adquirits, per la seva baixa sensibilitat. L'Executiu ha demanat a la mateixa empresa, sotmesa a una recerca a la Xina, una altra partida milionària de test més sensibles, aquest cop basats en una detecció sota fluorescència.

Sobre aquests altres kits, la SEIMC opina també en el seu document: "Els assajos que presenten una major sensibilitat són aquells amb detecció fluorimètrica pel que requereixen un aparell de detecció, el que disminueix molt el ritme de mostres a estudiar i a més l'assaig s'ha de realitzar com més ràpidament millor, ja que pot haver-hi una certa inestabilitat de l'antigen".

