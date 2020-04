Xina. Regió tancada per un possible brot

La província xinesa de Henan, que confina amb la de Hubei, on es va originar el brot de coronavirus que ha deixat ja més de 43.800 morts a tot el món, va prendre ahir la dràstica decisió de tancar completament el comtat de Jia davant del temor a una segona onada de contagis. Les mesures introduïdes a la zona, on resideix més de mig milió d'habitants, inclouen tocs de queda, especialment a la ciutat de Pingdingshan, on s'ha imposat la quarantena. Els residents necessiten autorització per fer «qualsevol tipus de moviment» fora de casa ara que la Xina ha començat a registrar un descens dels contagis.