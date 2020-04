Una dona de Getafe apunyala de mort el seu marit i tot seguit se suïcida

Una dona de 66 anys va morir ahir després de llançar-se per la finestra del seu habitatge, a la localitat de Getafe, després de presumptament apunyalar diverses vegades el seu marit a l'interior del seu domicili, qui finalment va morir de camí a l'hospital.

Segons van informar fonts de la Prefectura Superior de Policia, els agents van localitzar sobre les 15.45 hores el cos sense vida de la presumpta homicida (de nacionalitat espanyola) en plena via pública, al carrer Castelló de la Plana d'aquesta localitat madrilenya, i que pel que sembla s'havia llançat al buit.

Posteriorment, els efectius de Policia Nacional van accedir al domicili de la morta i van trobar al seu interior al seu marit, un home de nacionalitat espanyola i 68 anys, amb tres ferides d'arma blanca en pit i abdomen.

Després de donar avís als serveis sanitaris, es va procedir al seu trasllat a l'hospital 12 d'Octubre, on finalment va morir per la gravetat de les ferides.

Agents del Grup V d'Homicidis es van fer càrrec de la investigació i la principal hipòtesi de treball apunta al fet que després d'agredir l'home, la dona es va precipitardes d'una de les finestres del domicili.



Transtorns psicològics

Segons va trascendir durant la jornada, la dona tenia trastorns psicològics i antecedents suïcides. Així mateix, havia buscat ajuda en la Delegació de la Dona de l'Ajuntament per suposats maltractaments, on havia demanat també asessorament per separar-se.