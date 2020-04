Iberdrola accelera les inversions per activar l'economia davant del COVID-19

El president d'Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, va llançar ahir una crida a la responsabilitat i col·laboració per pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus i va assegurar que el grup «accelerarà les inversions tan aviat sigui possible per contribuir a l'activitat econòmica i fomentar l'ocupació». Per a Galán, l'impuls a les inversions «és la millor, m'atreviria a dir que l'única, fórmula per sortir d'aquest escenari de crisi i d'incertesa». A més de l'impuls a les inversions, va anunciar un pla de compres consistent en l'avançament de comandes per més de 3.800 milions.