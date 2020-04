Moren 570 ancians per coronavirus en residències franceses

L'autoritat regional de salut francesa de Grand-Est va confirmar ahir la mort de 570 ancians en residències de la regió. França ja s'ha convertit en el quart país del món en superar els 4.000 morts per coronavirus dimecres, però els càlculs no inclouen les morts fora dels hospitals.

Les morts a les residències de persones grans han augmentat, amb desenes de morts confirmades arreu del país, però les autoritats han trigat a vincular directament aquestes morts amb el coronavirus per la seva edat i per l'estat de salut de molts dels finats. Segons el comunicat emès per l'autoritat sanitària, «a 31 de març, hi ha 411 llars d'ancians afectats per COVID-19 de les 620 que hi ha a la regió, i n'han mort un total de 570», va alertar.

Les regions franceses han anat recopilant xifres sobre la situació a les residències d'ancians i l'agència nacional de salut preveu fer públiques les dades recopilades aquest dijous.

Quasi un milió d'ancians viuen en residències a França. Els representants dels centres de gent gran ja van advertir aquest març al ministre de Sanitat que podrien morir més de 100.000 ancians si la situació a les residències no es controla.



Més de 4.000 morts al país

Després de superat la barrera dels 4.000 morts aquest dimecres, el país va registrar 500 nous casos en les últimes 24 hores. Hi ha 24.639 persones hospitalitzades, de les quals 6.017 en estat greu. El director general de Salut va reconèixer que hi ha més ingressats dels que preveia el Govern francès.