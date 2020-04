Espanya suma 809 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, la xifra més baixa en una setmana

L'epidèmia de coronavirus a Espanya ja suma aquest dissabte 124.736 contagiats confirmats, 11.744 morts i 34.219 curats, segons les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat, el qual també quantifica en 809 les morts provocades per la Covid-19 en les últimes hores. Aquesta és la xifra més baixa en una setmana.

Gairebé tres setmanes després que el Govern decretés l'estat d'alarma per fer front a l'expansió del coronavirus, les dades segueixen augmentant pel que fa als pacients que ingresses a les UCI: a tot Espanya hi ha ingressades 6.532 persones, 116 persones més que ahir.

La Comunitat de Madrid, que segueix sent la regió amb més població afectada, registra 36.249 positius per Covid-19 i 4.723 morts, seguida de Catalunya amb 24.734 persones infectades pel coronavirus i 2.508 mortes per aquesta causa, i Castella-la Manxa que ha fet de dia amb 9.324 afectats i 786 morts.