Sánchez té decidit allargar l'estat d'alarma almenys fins al proper 26 d'abril

Pedro Sánchez té pràctiament decidit allargar l'estat d'alarma quinze dies més, ara fins al 26 d'abril. El Govern manté l'estratègia d'anar a fent pròrrogues d'aquesta mesura excepcional en període de dues setmanes. Si inicialment el Consell de Ministres va aprovar el 14 de març la primera declaració, i només una setmana més tard, Pedro Sánchez anunciava als presidents autonòmics que ho ampliaria fins a l'11 d'abril, ara la decisió que es dona per presa és la d'allargar el termini, i el confinament, fins com a mínim el dia 26. Els espanyols ja compliran aleshores pràcticament un mes i mig de reclosió domiciliària per intentar frenar l'expansió del coronavirus.

Sánchez acabarà de prendre la decisió durant el cap de setmana, a molt estirar dilluns. De moment, ahir, el doctor Fernando Simón, assessor principal de Govern en la gestió de la crisi sanitària, ja va admetre que caldria mantenir unes «setmanes més» algunes de les restriccions imposades fins ara per frenar els contagis entre la població, si bé no va voler confirmar si per a això serà necessari perllongar l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril perquè aquesta és una decisió que «no depèn dels tècnics» que assessoren l'executiu. Simón va opinar que la situació evoluciona bé i creu que és moment de començar a pensar en com evitar que la transmissió de virus. «Hi ha un risc que si no continuem amb les mesures necessàries durant el temps necessari tot aquest avanç que hem tingut vagi marxa enrere», va advertir. «En aquest sentit hem de, probablement, no mantenir el mateix aïllament que tenim fins ara, és un dels detalls que cal valorar o si es pot anar relaxant en alguns punts», va recalcar.

Pedro Sánchez té previst parlar amb tots els portaveus del Congrés en un intent de rebaixar la tensió que s'ha disparat darrerament amb els principals grups de l'oposició. El Govern vol el màxim de suport per evitar que quan dimecres o dijous porti la votació de l'ampliació de l'estat d'alarma al Congrés hi hagi el màxim consens i no una gran batalla. Sánchez planeja una reedició dels Pactes de la Moncloa, claus en la transició.