El Govern estudiarà si suavitza el confinament després Setmana Santa

El Govern estudiarà al llarg d'aquesta setmana si pot començar l'anomenada "fase d'escalada" de les mesures de confinament i paralització d'activitats un cop passi aquesta Setmana Santa, segons ha indicat la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.

"Durant aquesta setmana anirem veient els diferents indicadors, l'evolució de virus, escoltarem l'opinió dels experts i analitzarem si és possible passar a aquesta fase de desescalada després de la fi de la Setmana Santa o hi ha encara que mantenir les restriccions", va assenyalar la vicepresidenta en declaracions a La Sexta, recollides per Europa Press.

Calviño es va referir així a la segona fase prevista per l'actual crisi sanitària en la qual, encara que es mantingui l'estat d'alarma, es podran anar relaxant les diferents mesures de confinament i restricció de la mobilitat.

La titular d'Economia ha manifestat la seva confiança que pugui iniciar-se "com més aviat millor" aquesta desescalada, una fase que, segons assegura, porten "setmanes" preparant en col·laboració amb experts multidisciplinaris i també amb empresaris, sindicats i la resta d'agents econòmics.

Tal com va subratllar la ministra, la recuperació de l'economia dependrà molt del moment en què comenci aquesta fase de transició a la normalitat i la forma en què s'emprengui.

De fet, ha advertit que l'impacte en l'economia" de la crisi sanitària "pot ser més significatiu si les mesures de restricció s'allarguen".

"Per això és tan important contenir com més aviat millor l'expansió de virus per poder passar a la següent fase, que no serà un procés en el qual s'anirà de zero a cent, però que sí que permetrà anar reactivant sectors per, com més aviat millor, aconseguir arribar a la recuperació econòmica i com més dinàmica possible", va explicar.

A costa de la deguda "prudència" pel temps que pot portar tornar a la normalitat, Calviño va apuntar que tots els analistes consideren que aquesta recuperació de l'economia pot ser "en forma de 'V', és a dir, molt ràpida.

"A més, hem de tenir també en compte el molt dinàmic comportament que l'economia espanyola mostrava fins a febrer i fins i tot mitjans de març", va afegir.

"Però per això és important passar a desescalar les mesures restrictives com més aviat millor, perquè l'economia torni a activar-se i evitar que la crisi es converteixi en estructural, que vagi més enllà del que és necessari per aturar la crisi sanitària", ha incidit.



"Estem en el moment més dur"

Tot i això, ha reconegut que "el normal és que abril sigui un mes igual de dolent per a l'ocupació que març". "Estem en el moment més dur, tant des del punt de vista epidemiològic, com des de l'econòmic i el social", ha afirmat.

No obstant això, en aquest punt va recordar l'instrument dels ERTEs que el Govern ha aprovat "per reduir l'impacte de la crisi en termes d'atur i per mantenir al màxim possible el teixit productiu i l'ocupació", així com la bateria de mesures d'ajudes a empreses i famílies aprovada a manera de "xarxa de protecció social".

En aquesta línia, ha apuntat a més que el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, està treballant per tal de poder articular la promesa renda vital mínima "com més aviat possible".

Així mateix, la vicepresidenta econòmica ha insistit en la necessitat de comptar amb el suport de la UE. "Cal buscar la fórmula per mutualitzar el deute, se l'anomena 'coronabonos' o el que sigui, cal tenir una resposta europea", ha remarcat.



Demà, cimera per preparar la desescalada

De moment, i amb la finalitat d'anar monitoritzant la situació i anar preparant l'anomenada "desescalada" de la paralització i el confinament, Calviño manté aquest dilluns per videoconferència una reunió de la taula de diàleg social amb els màxims representants de les patronals CEOE i Cepime i dels sindicats CCOO i UGT.

La trobada serà una mena de cimera, ja que hi assistiran fins a sis ministres. A més de Calviño estaran en la trobada la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, la titular d'Hisenda, María Jesús Montero, la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, la responsable d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

