L'OMS està "impressionada" per l'actuació d'Espanya davant el coronavirus

El director regional de l'OMS per a Europa, Hans Kluge, ha demostrat aquest diumenge "profundament impressionat" per l'actuació de les persones que treballen a Espanya en primera línia per combatre el coronavirus, ha destacat la solidaritat dels espanyols i ha reconegut l'actuació de govern.

En un missatge a través de Twitter, Kluge s'ha mostrat "profundament impressionat per l'heroi dels treballadors de primera línia", que va combatre la pandèmia, i va assenyalar la "solidaritat dels espanyols" i la "resolució inspiradora" del Govern espanyol a aquesta pandèmia.

L'alt responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha expressat la seva "optimisme prudent" com a resultat de l'actuació de Govern amb mesures que va qualificar d'"audaços", els "enfocaments innovadors" i les "decisions valentes" que ha pres, a través de de el Ministeri de Sanitat, l'encarregat de coordinar tota la gestió de l'executiu relacionat amb la pandèmia.

El coronavirus ha patit ja a Espanya 12.418 morts i ha contactat a 130.759 persones, segons les últimes xifres oficials, en què es veu un alentiment en els efectes negatius de la pandèmia.

Per frenar els contagis i evitar el col·lapse de el sistema sanitari, el president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar aquest dissabte una pròrroga d'altres quinze dies d'estat d'alarma, fins al 25 d'abril, que suposa el confinament de gairebé tota la població, que no pot sortir, excepte per fer compres indispensables o realitzar treballs essencials.

