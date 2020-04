Barcelona avisa que no podrà incinerar tots els morts

arcelona ja no té capacitat per cremar tots els seus morts. La demanda d'incineració ha pujat alguns dies en un 78% i el consistori anuncia que a partir de dimecres no tots els que demanin que els seus difunts siguin cremats veuran satisfeta aquesta demanda, segons publicava ahir El Periódico. S'optarà per enterraments provisionals, amb una durada prevista de fins a dos anys. I s'anirà incinerant aquests morts quan passi el temps i la capacitat augmenti, és a dir, quan remeti l'afectació pel coronavirus i baixi la demanda. Aquesta cremació en diferit no suposarà un cost econòmic per a les famílies: l'assumirà Cementiris de Barcelona, l'empresa municipal.

Així ho va anunciar ahir el regidor Eloi Badia, president de Cementiris de Barcelona, que va precisar que la capital catalana va enterrar la setmana passada unes 200 persones, aproximadament quatre vegades la xifra habitual, si bé es compten no només els morts a la ciutat, sinó també la gent que va morir en altres municipis de l'Àrea Metropolitana.

Normalment, la ciutat està preparada per assumir 80 cremacions i 150 inhumacions. Les cremacions s'estan produint ara a Barcelona entre una setmana i 10 dies a partir de la defunció, segons Badia, que va remarcar que en el cas de les inhumacions no hi ha aquesta dilació. El regidor també va advertir que en uns dies, si es confirma que la demanda s'ha disparat, es tancarà la llista d'espera d'incineracions. Així caldrà augmentar la capacitat dels enterraments. En vista d'aquest fenomen, va afegir l'edil, és probable que en aquests enterraments es permeti la presència de familiars.