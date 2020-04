França tem la pitjor recessió des de la II Guerra Mundial

rança va camí de patir aquest any la pitjor recessió econòmica des del final de la Segona Guerra Mundial si es confirmen les dades que va donar ahir el ministre d'Economia, Bruno Le Maire, i va recollir El Periódico. Fins ara, la pitjor xifra de creixement de l'economia gal·la des de 1945 es va registrar el 2009, un any després de la gran crisi financera, i va ser del -2,2%. Onze anys després, l'epidèmia del coronavirus enfonsarà el PIB encara més, segons Le Maire.

L'executiu francès va desbloquejar 45.000 milions d'euros per donar suport a les empreses afectades per la caiguda de l'activitat, però de moment descarta una pujada d'impostos. «No és una bona idea voler rellançar la màquina pujant els impostos», va dir el titular d'Economia en una entrevista a France 2 en què va confirmar que es mantindrà la política fiscal aplicada des de l'inici de la legislatura.

D'altra banda, en vigílies de la reunió de l'Eurogrup, va tornar a defensar la creació d'un fons de solidaritat de caràcter temporal europeu per rellançar de manera simultània l'economia dels països membres perquè el que, segons la seva opinió, està en joc és la unitat i la supervivència del projecte europeu.

La setmana passada, Le Maire va explicar que França vol que la Unió Europea ofereixi una resposta a llarg termini per fer front a les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus i per això planteja un fons temporal que financiï el deute públic dels estats i permeti accelerar la recuperació. El fons, la dotació del qual caldrà determinar, tindrà una durada d'entre cinc i deu anys i el seu principal objectiu serà coordinar les polítiques d'estímul necessàries per rellançar el creixement europeu. Emetrà bons amb la garantia de tots els membres europeus, estarà operat per la Comissió Europea i finançarà programes destinats, entre altres coses, a millorar els sistemes sanitaris.

El mecanisme proposat per França podria finançar-se a través de les contribucions voluntàries dels estats o bé mitjançant una fiscalitat específica. «Imagini que, després d'una crisi d'una violència només comparable a la del 1929, hi ha estats que es recuperen molt de pressa, perquè tenen mitjans, i altres que ho fan molt lentament. Europa no ho resistirà, esclatarà si no demostra solidaritat», va alertar Le Maire.