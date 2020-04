Johnson, traslladat a l'UCI poc després de ser ingressat

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, es troba des de la nit d'ahir en una unitat de cures intensives en patir un empitjorament del seu estat després del seu ingrés a causa del coronavirus. «La condició del primer ministre ha empitjorat i, seguint consells del seu equip mèdic, ha estat traslladat a una unitat de cures intensives a l'hospital», va explicar Downing Street. «El primer ministre ha demanat al ministre d'Exteriors, Dominic Raab, que és primer secretari d'Estat, que actuï en el seu nom quan sigui necessari», va afegir.

Poques hores abans s'havia assegurat que Johnson continuava al front del Govern tot i estar ingressat pels «persistents símptomes» del coronavirus. El primer ministre va revelar el 27 de març el contagi i set dies després va confirmar que no abandonaria l'aïllament perquè seguia presentant símptomes «lleus», en concret febre. Durant aquest temps, va seguir treballant des de Downing Street i va participar en reunions per videoconferència.

Un portaveu de Downing Street havia explicat que el premier estava «animat», de manera que també va apuntar que seguiria amb el seu treball, revisant documents oficials des del llit de l'hospital, quelcom que després va quedar descartat.

El Govern del Regne Unit no té vice-primer ministre des que aquest lloc l'ocupava Nick Clegg durant l'etapa de coalició entre conservadors i liberaldemòcrates, per la qual cosa en cas que Johnson hagués d'apartar-se el següent càrrec quant a rang seria el del ministre d'Exteriors, Dominic Raab. No obstant això, el cap de la diplomàcia no ha tingut tanta rellevància com altres membres de l'executiu en aquests moments de crisi, de manera que la BBC apunta Michael Gove, considerat com el número dos de facto del Govern, i Matt Hancock, responsable de Sanitat, com a principals referents.



Dimiteix la consellera de Sanitat

D'altra banda, a Escòcia la consellera de Sanitat, Catherine Calderwood, va dimitir del seu càrrec després de difondre's una fotografia seva presa prop de la seva segona residència a Earlsferry, incomplint així les pròpies normes de confinament del Govern escocès. La fotografia va ser publicada per The Scottish Sun.

Calderwood va assegurar «lamentar profundament» els fets i que dimiteix «amb gran pesar del meu cor». La consellera va assenyalar que coincideix amb la ministra principal, Nicola Sturgeon, que el «focus justificat» sobre el seu comportament podria perjudicar la resposta davant del coronavirus, segons va recollir la cadena BBC.