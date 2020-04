Suspenen el Programa Vacances en Pau dels nens sahrauís d'aquest estiu pel coronavirus

La Comissió Nacional Sahrauí ha suspès per a l'estiu de 2020 el Programa 'Vacances en Pau' a causa de la pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19. Cada any viatgen a Espanya centenars de nens sahrauís a través d'aquest programa. Així ho ha traslladat la Delegació Sahrauí per a Espanya al moviment solidari amb el poble sahrauí a Espanya.

"La situació actual ens exhorta a prendre la decisió de suspendre el programa Vacances en Pau per a l'estiu de 2020, però per molt dolorosa que pogués resultar, a parer nostre, és la millor opció per la qual podem decantar-nos en aquestes circumstàncies excepcionals que travessa el món", informa la Comissió en un comunicat.

A més, puntualitza que el Front Polisario buscarà "un programa alternatiu variat que satisfaci les diverses necessitats educatives, culturals, esportives i recreatives" dels nens sahrauís per a aquest estiu.

La decisió s'ha pres, segons precisen, després d'avaluar l'evolució dels esdeveniments "a causa de la ràpida i àmplia propagació de la pandèmia del coronavirus COVID-19" i "tenint en compte les consultes realitzades per diversos socis".

La Comissió Nacional Sahrauí subratlla que el Programa Vacances en Pau "ha contribuït de manera eficaç i palpable a alleujar el sofriment de milers de nenes i nens sahrauís".

A més, assegura que "ara per ara, el poble sahrauí se sent fort, cohesionat, unit i decidit a assolir els nobles objectius pels quals tant s'ha sacrificat". Al mateix temps, mostren la seva solidaritat amb tots els pobles del món en la seva lluita contra la pandèmia.

