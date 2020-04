El Congrés aprova reiniciar l'activitat mentre el PP acusa Sánchez de mentider

El Congrés dels Diputats va fer ahir els primers passos per reprendre la seva activitat ordinària després de l'aturada que ha suposat l'estat d'alarma decretat pel coronavirus. Així, va acordar aixecar la suspensió dels terminis, celebrar un Ple de Control al Govern la setmana vinent i començar a activar les comissions parlamentàries.

Després de les primeres restriccions per la pandèmia, la Mesa del Congrés, amb els vots de PSOE i Unides Podem, va aprovar el 19 de març «parar el rellotge» dels terminis de les iniciatives, la qual cosa implicava deixar en suspens les respostes del Govern o la presentació d'esmenes als projectes i proposicions de llei. Tant el PP com Vox es van queixar en considerar que s'estava coartant la labor de control parlamentari que correspon a l'oposició.

Com a resposta a les crítiques de l'oposició, el president del Govern de l'Estat, Pedro Sánchez, va subratllar ahir que el Congrés no està tancat, ja que ha fet tres compareixences al ple i indica que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, acudeix setmanalment al ple. Al seu compte oficial de Twitter Sánchez va criticar que «la dreta i la ultradreta (altre cop) menteixen».

Diputats del Grup Popular van carregar ahir contra el PSOE i el van acusar de «mentir» sobre l'activitat en el Parlament durant l'estat d'alarma, ja que, segons recalquen, «no hi ha plens de control» al Govern, «no es responen preguntes» i «no hi ha comissions ordinàries».

En aquest sentit, la diputada del PP Pilar Marcos va assenyalar que està «pitjor que tancat» perquè Sánchez i els seus socis «només obren una portella del Congrés per aprovar les seves pròrrogues a l'estat d'alarma». Segons va insistir, no hi ha «ni control al Govern, ni comissions, ni compareixences» i tampoc «contesten a les preguntes escrites».

El portaveu en la Comissió de Política Territorial, Vicente Betoret, va dir que Sánchez «només compareix quan li interessa» i va acusar el Govern de ser «campions de la mentida» perquè «van mentir, menteixen i mentiran». El portaveu de Justícia, Luis Santamaría, va advertir que el PSOE està «molt còmode amb el Congrés tancat».