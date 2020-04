La corba de la malaltia va registrar a Espanya un canvi positiu el 2 d'abril

La directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), María José Sierra, va destacar que la corba del coronavirus va registrar el passat 2 d'abril un nou canvi positiu de tendència, segons les dades revisades pels experts del Ministeri de Sanitat. En roda de premsa després de la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, Sierra va assegurar que des de l'inici de l'epidèmia del COVID-19 a Espanya s'han produït dos grans modificacions favorables, una el 25 de març i una altra dijous passat.

Aquell dia es van notificar 8.102 casos, 7.472 el 3 d'abril, 7.026 dissabte, 6.023 diumenge, 4.273 dilluns i 5.478 ahir. «Quan es complementin amb la data d'informació de l'inici de símptomes podríem fer una valoració més precisa sobre aquests canvis», va puntualitzar. L'epidemiòloga va celebrar la «tendència descendent» en el nombre de positius, encara que l'increment de casos diaris d'ahir va ser superior al de dilluns, amb un 4 per cent de positius més. No obstant això, va explicar que aquest «lleugeríssim augment» s'ha produït per l'ajust de les dades del cap de setmana. «És important que passin uns dies per consolidar aquesta informació sobre les dades corregides, però realment la tendència descendent és el que seguim observant», va afirmar.

Sierra va defensar que es produeix «la mateixa tendència» en hospitalitzats i ingressats a les UCIs. «El que ens estan transmetent des de les conselleries de les comunitats autònomes és que comença a haver-hi, encara que a poc a poc, una certa disminució en la pressió», va assegurar.



Gairebé 13.800 morts

Pel que fa a les xifres, un total de 13.798 persones han mort des de l'inici de la pandèmia com a conseqüència del coronavirus (743 més en 24 hores), 43.208 s'han curat (2.771 més) i 7.069 han necessitat d'ingrés a l'UCI (138 més).

Per part seva, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va demanar als ciutadans que no relaxin el compliment de les restrictives mesures de distanciament social imposades per l'actual estat d'alarma, tot i que les dades del nombre de contagiats i morts diaris s'estan reduint en els últims dies. «Estem encara en una fase de fer baixar la corba, això segueix exigint un compliment rigorós de les mesures decretades pel Govern», va afegir Illa, tot avançant que l'estudi que estimarà la immunització de la població davant de la COVID-19 començarà «la setmana que ve, el més aviat possible», analitzant una mostra de 60.000 persones en dues onades, ambdues de 30.000 persones.