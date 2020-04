El govern espanyol està "estudiant" deixar sortir els nens i poder fer esport mentre duri el confinament. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ho ha dit en resposta a una interpel·lació del portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, durant la seva compareixença al Congrés. Illa ha dit que ho estan "considerant" i ha recordat que tot i que decaurà el decret de confinament total i es tornarà al marc del 14 de març, no es descarta que es puguin fer algunes "variacions" per incorporar alguns col·lectius. En aquest sentit, ha insistit que serà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui concretarà les mesures previstes al ple d'aquest dijous per prorrogar l'estat d'alarma.