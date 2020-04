El Regne Unit encarrega milions de proves de coronavirus que són defectuoses

Els 3,5 milions de proves que el Regne Unit havia encarregat per fer massivament a la població són defectuosos. Així ho va comunicar el científic John Newton, al capdavant del Servei Nacional de Salut, al Govern de Boris Johnson. Els testos d'anticossos adquirits a la Xina no tenen suficient fiabilitat, tal com va succeir també amb les proves adquirides pel Govern espanyol i que van haver de ser retornades.

«Els tests desenvolupats a la Xina van ser validats amb pacients que havien patit símptomes greus de coronavirus i que havien estat infectats amb una gran càrrega viral, de manera que van generar molts anticossos», ha explicat Newton al diari The Times. «Nosaltres necessitem realitzar aquestes proves a un grup de població molt ampli, que inclogui persones amb símptomes lleus. I amb aquest propòsit, necessitem tests que funcionin millor que els adquirits», diu el prestigiós científic.

A l'entrevista amb el rotatiu, Newton ha anunciat la creació de tres grans laboratoris on es treballarà en cooperació amb nou laboratoris més, tot i que apunta que els resultats esperats poden tardar «mesos» a arribar.

Aquest cop dur arriba quan el primer ministre britànic Boris Johnson es troba ingressat a l'UCI pel coronavirus.



L'estat de salut del «premier»

Johnson, es manté «estable» després de ser traslladat dilluns a l'UCI per un empitjorament del seu estat de salut, encara que Downing Street ha descartat que pateixi pneumònia derivada del contagi per coronavirus. El primer ministre ha hagut de rebre suport d'oxigen però sense respirador. Va ser ingressat en un hospital de Londres diumenge, deu dies després de confirmar que havia donat positiu per COVID-19.