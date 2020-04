El TSJ d'Aragó ordena repetir el judici pel «crim dels tirants»

El Tribunal Superior de Justícia d'Aragó ha declarat nul el judici amb jurat popular contra Rodrigo Lanza, un antisistema que havia viscut a Barcelona, per matar un home que duia uns tirants amb la bandera espanyola el desembre del 2017 en sortir d'un bar de Saragossa. Segons els magistrats, el veredicte tenia «falta de motivació», i per això la causa serà retornada a l'audiència de la capital aragonesa perquè es torni a jutjar amb un jurat diferent. Lanza havia estat condemnat a cinc anys de presó tot i al·legar legítima defensa, i abans ja havia passat nou anys a presó per haver deixat tetraplègic d'un cop de roc un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Lanza va ser condemnat a cinc anys de presó i el pagament d'indemnitzacions per més de 205.000 euros com a autor d'un delicte de lesions doloses en concurs amb homicidi imprudent, amb les agreujants de traïdoria i motius ideològics, i l'atenuant de lleu d'arravatament. La sentència va ser recorreguda per la fiscalia, l'acusació particular i l'acusació popular, exercida per Vox, que li demanaven 12 anys de presó per homicidi imprudent.