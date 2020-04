El Consell de Ministres dona el vistiplau definitiu a la segona pròrroga de l'estat d'alarma

El Consell de Ministres ha donat el vistiplau definitiu a la segona pròrroga de l'estat d'alarma durant dues setmanes més fins al 26 d'abril, en una sessió extraordinària aquest divendres. El darrer tràmit per fer efectiva la mesura arriba després que aquest dijous el Congrés avalés la proposta amb el suport de la coalició de govern (PSOE i Unides Podem), el PP, Cs, PNB, les abstencions d'ERC i JxCat i els vots en contra de Vox i la CUP. En total, la mesura va rebre 270 suport enmig de crítiques per la gestió de l'executiu. L'ampliació del confinament es va aprovar per primer cop al Consell de Ministres del 14 de març i ja es va acordar una primera pròrroga, que culmina el 12 d'abril.

La ministra portaveu del govern espanyol, Maria Jesús Montero, ha assegurat que cal el temps "afegit" per aconseguir un major control de la pandèmia i "arribar el millor possible a la següent fase". "Les dades indiquen que s'estan aconseguint els objectius", ha dit, tot afegint que les dades d'avui "mostren la fotografia del que passava fa una setmana".

La Constitució preveu la declaració de l'estat d'alarma, que es desenvolupa en una llei orgànica i estableix que es pot decretar en casos com el de crisi sanitària. La llei fixa que el podrà acordar el govern espanyol a través d'un decret per un termini de quinze dies, informant-ne el Congrés. Per prorrogar-lo, però, cal demanar l'autorització de la Cambra Baixa abans de que expiri el termini de dues setmanes.

Un cop té llum verda del Congrés, la pròrroga ha de tornar a mans del govern espanyol, que li ha de donar l'últim tràmit a través del Consell de Ministres.