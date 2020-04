L'expresident d'Equador Correa, condemnat a vuit anys

L'expresident de l'Equador Rafael Correa i l'exvicepresident Jorge Glas van ser condemnats dimarts, juntament amb 16 alts càrrecs més, a vuit anys de presó per haver «liderat una xarxa de corrupció» vinculada al cas Sobornos. Correa va ser condemnat in absentia per «liderar una xarxa de corrupció» entre els anys 2012 i 2016 des del Palau de Carondelet i finançar les seves activitats polítiques a canvi de l'adjudicació de diversos contractes a empresaris.

El Tribunal Penal de la Cort Nacional de Justícia, amb el jutge Iván León al capdavant, va emetre sentència de manera telemàtica a causa de les mesures per contenir la pandèmia de coronavirus. Juntament amb l'expresident i l'exvicepresident del país, també van ser condemnats Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís i Vinicio Alvarado, tots ells antics alts càrrecs del govern equatorià, i dotze persones més. Abans de llegir la sentència, León va explicar que el tribunal considera que el delicte s'ha provat i que la Fiscalia ha demostrat l'existència d'una estructura de corrupció de la qual n'ha estat víctima l'Estat.