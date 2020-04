Llargues cues per votar en les primàries de Wisconsin (EUA), malgrat la pandèmia

Wisconsin va celebrar dimarts primàries per decidir el candidat demòcrata a la Casa Blanca en el marc de la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus als Estats Units, una votació per a la qual es van registrar llargues cues en llocs com Milwaukee, segons va informar la premsa nord-americana. La jornada electoral a Wisconsin té lloc després d'una batalla legal que s'ha saldat amb dues sentències, una del Tribunal Suprem de l'estat i una altra del Tribunal Suprem dels Estats Units, donant llum verda a la votació tot just unes hores abans que se celebrés.

Va ser el governador de Wisconsin, Tony Evers, el que va ordenar posposar les primàries, al·ludint al potencial perill que podria suposar, tant per als treballadors electorals com per als votants, acudir a les urnes amb el coronavirus com a teló de fons. Evers, que és demòcrata, va proposar fer-les el 9 de juny.

No obstant això, el Tribunal Suprem de Wisconsin va tombar l'ordre emesa per Evers per quatre vots contra dos, amb la majoria conservadora de la cort recolzant la posició del Partit Republicà, contrari al retard dels comicis. En aquest sentit, els republicans van aplaudir la decisió del tribunal i van asseverar que els demòcrates buscaven reescriure les regles electorals i utilitzar de manera oportunista la pandèmia.



Trump critica l'OMS

D'altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar estar considerant no destinar més fons a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), al·legant que l'organisme «està molt centrat a la Xina» en la crisi derivada del coronavirus. A més, va acusar l'OMS de «xinocèntrica» per les «equivocades» recomanacions que, segons ell, va donar per combatre la pandèmia.