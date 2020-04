El Ministeri de Sanitat assegura que el retorn a la feina no augmentarà la transmissió del virus

La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, assegura que no tenen "la sensació" que el retorn a la feina després del decret de confinament total impliqui "augmentar" la transmissió del coronavirus. "Si no no les prendríem", afirma Sierra.

Durant la compareixença del comitè, Sierra ha dit que les mesures que hi ha vigents ja impliquen un alt grau de "distanciament" però ha insistit que aquells que hagin d'anar a treballar a partir de dilluns segueixin les recomanacions d'higiene i les distàncies. En aquest sentit, ha remarcat que qui noti símptomes s'ha "aïllar" el més aviat possible i ha reiterat que les xifres estan "disminuint". "Creiem que ho seguiran fent", ha dit.

D'altra banda, els cossos policials han negat, a preguntes dels periodistes, un "èxode" massiu de població per Setmana Santa. "La ciutadania està responent en general de manera solidària", ha assegurat el cap de l'estat major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago.

Sierra assegura que a partir de dilluns –dimarts a Catalunya- quan es produeixi el retorn laboral després del decret de confinament total no s'hauria de produir un repunt de contagis. La cap d'àrea del Centre de Coordinació ha afirmat en una roda de premsa que "ja venim d'una situació de molt de distanciament" social i que pensen que les mesures continuaran "reduint la transmissió". "No tenim la sensació que hagin d'augmentar, sinó no les prendríem", ha insistit.

D'altra banda, ha remarcat que cal mantenir les distàncies, les mesures d'higiene i, sempre que es pugui, optar pel teletreball i els torns laborals. En aquest sentit, ha dit que el més important és que aquells que tinguin símptomes han "d'aïllar-se" el més aviat possible i contactar amb el sistema sanitari. "Davant de menor símptoma, cal quedar-se a casa", ha afirmat.

Sobre les dades, ha insistit que estan baixant i que els models matemàtics que tenen així ho confirmen. En aquest sentit, ha dit que molts dels contagis que s'estan confirmant ara són de fa dues setmanes o més.



El transport públic

Per la seva banda, la secretària general de Transports, Maria José Rallo, ha dit que a partir de dilluns s'incrementaran els serveis de transport públic en hora punta però que la resta del dia es mantindran al 50%. En aquest sentit, ha fet una crida a les empreses perquè siguin "flexibles" en les hores d'inici de la jornada laboral perquè no tothom es concentri en les mateixes hores. A més, ha dit que s'activarà un pla per evitar aglomeracions.



La ciutadania, "solidària"

Els cossos policials han negat que s'hagi produït un èxode massiu per Setmana Santa de persones sortint de les grans ciutats i han assegurat que, en general, la ciutadania s'està comportant de manera "solidària".