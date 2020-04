Sánchez convoca partits, agents socials i CCAA per a uns nous "Pactes de La Moncloa"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que convocarà la setmana que ve tots els partits, CCAA i agents socials que s'hi vulguin sumar per reeditar uns "Pactes de la Moncloa" que permetin encarar la sortida de la crisi sanitària i la recuperació econòmica. En la seva compareixença al Congrés per demanar l'aval a la pròrroga de l'Estat d'alarma, Sánchez els ha reclamat "unitat i lleialtat". També ha apuntat que el pla que el seu executiu està preparant amb un equip "multidisciplinar" per encarar la transició "graonada" cap a la normalitat s'anirà adaptant a l'evolució dels contagis i inclourà mesures d'higiene col·lectiva, sanitàries i tecnològiques per al control de la pandèmia.

Segons Sánchez, es tracta d'activar un "gran acord nacional per a la reconstrucció econòmica i social" de la mà de "totes les forces polítiques, agents socials "i per descomptat les CCAA". "Si els sanitaris enfronten units" la pandèmia "quin sentit té la divisió?", ha preguntat.

Ha apuntat que hi estan convidats tots els qui hi vulguin participar, sense exclusions, i ha reclamat la mateixa capacitat de "sacrifici" que "els espanyols estan demostrant".

En aquest marc ha lamentat les "reserves" per part d'algunes formacions, i ha assegurat que l'acord no implica un canvi de règim, ni esquivar el control parlamentari del govern, ni posar punt i final a la "transparència informativa". "Hi estan convidats tots els que estiguin disposats", ha sentenciat abans de demanar de nou "moral de victòria".

Sánchez ha recordat que a altres països europeus l'oposició està fent costat a les mesures adoptades pels seus executius, i ha reclamat de nou "unitat i lleialtat". "Només demano humilment unitat i lleialtat", ha dit, perquè "és evident que tot Occident ha arribat tard i Espanya no és una excepció, però sí que és el primer país que va adoptar mesures de confinament".



Mesures tecnològiques de control del virus

Sánchez ha anunciat que el pla del seu executiu per al retorn "gradual" a la normalitat inclourà primer mesures d'higiene individual i col·lectiva, després accions sanitàries de detecció i acció sobre persones infectades, i finalment tecnològiques per al control i seguiment de l'expansió del virus.

Segons el president espanyol, els experts han fixat diversos marcadors que determinaran el ritme del retorn a la normalitat. "Cada avenç setmanal que mostrin els marcadors permetrà l'obertura de nous espais i l'aixecament de restriccions".

Un cop més ha reclamat "unitat" i s'ha mostrat convençut de la "victòria total" al covid-19, alhora que ha defensat les mesures adoptades pel seu govern que han evitat la mort –ha dit- de milers de persones.



Retorn a la feina dilluns

El president espanyol ha confirmat que el pròxim dilluns s'acaba el permís retributiu recuperable i es produeix el retorn a la feina dels treballadors de serveis no essencials que ja podien treballar després de la declaració del primer estat d'alarma. Per a la resta, majoritàriament comerços no essencials i empreses vinculades a l'atenció al públic, continua la prohibició.

Segons ha afirmat "l'estat d'alarma està funcionant" i la pandèmia "comença a estar sota control" perquè la hem assolit "el pic del contagi" i s'està "a prop del descens". En aquest marc ha insistit que és conscient dels "sacrificis" que implica mantenir l'estat d'alarma, però "la prioritat és no abaixar la guàrdia" perquè "comencem a veure el final del camí" que ens portarà "de nou a la normalitat".



'Bulos' i 'fake news'

Sánchez ha insistit a criticar la proliferació de 'bulos' i 'fake news' que han proliferat a la xarxa. Segons ha apuntat el seu executiu ha detectat 1'5 milions de perfils que propaguen aquest tipus d'informacions falses.



Segon tram d'avals públics

El govern espanyol posarà en marxa un segon tram de 20.000 milions d'euros de la línia d'avals públics per a empreses i autònoms afectats per la crisi del coronavirus. L'executiu de Pedro Sánchez ja va aprovar un primer tram, també de 20.000 euros, de la línia de crèdit gestionada a través de l'Institut Oficial de Crèdit (ICO). S'aprovarà aquest divendres en un Consell de Ministres extraordinari.