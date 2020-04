Sancionen 7 persones a Mèrida per simular una processó i dues per gravar-ho

La Policia Nacional ha sancionat set persones a Mèrida per simular una processó i dues més per gravar-ho.

El vídeo es va compartir posteriorment a les xarxes socials.

Arran d'això, els agents van localitzar el lloc en el qual s'havia produït l'escena i, després de diverses gestions van identificar i localitzar els responsables, que van ser proposats per sanció.



Un detingut a Sevilla

En una altra intervenció que va tenir lloc a la localitat sevillana de San Juan d'Aznalfarache es va detenir un home que, sense cap justificació, efectuava desplaçaments no permesos per l'Estat d'Alarma. A més, publicava aquests comportaments en les xarxes socials animant amb això als seus seguidors i es mofava d'una possible resposta policial.

Els agents van descobrir que el jove residia a la barriada de Santa Isabel i el van arrestar per un presumpte autor d'un delicte de desobediència reiterada. Una actitud amb la qual no només posava en perill la seva salut i la dels seus, sinó també la de la resta dels ciutadans.

La Policia Nacional ha reforçat amb controls selectius els accessos a les localitats susceptibles d'albergar a ciutadans amb segones residències.

