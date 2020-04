La UE acorda desbloquejar 500.000 milions per la crisi del coronavirus

Quatre hores després de l'estrepitós fracàs de dimecres passat, nit en blanc inclosa, els ministres d'economia i finances de l'Eurozona han aconseguit posar-se d'acord aquest dijous sobre el primer gran paquet de mesures d'emergència per fer front a l'impacte econòmic del coronavirus amb un volum de 500.000 milions d'euros. L'acord recull que no hi haurà condicionalitat macroeconòmica per accedir als préstecs de Fons de rescat europeu i inclou el compromís d'explorar un fons de recuperació.

El pacte ha estat possible passades les deu de la nit després una nova i intensa jornada de reunions bilaterals i trucades telefòniques al més alt nivell polític. De fet, la reunió de l'Eurogrup hauria d'haver començat inicialment a les 5 de la tarda tot i que s'ha anat retardant al llarg de la tarda a causa de la falta de consens. Primer s'ha posposat fins a les 6, de nou fins a les 7 de la tarda i ha acabat per arrencar passades les 9.30 de la nit una vegada que Holanda, Itàlia, Espanya, França i Alemanya havien beneït el pacte. "Només començarà quan hi hagi un paper sobre el qual discutir", asseguraven fonts diplomàtiques a mitja tarda.

"Hem arribat a un bon acord a l'Eurogrup, amb una xarxa de seguretat triple per a treballadors, empreses i estats en la lluita contra el COVID19" ha celebrat la vicepresidenta econòmica, Nadia Calviño, a la xarxa social twitter. "Seguirem treballant en mecanismes comuns de finançament per a la recuperació econòmica", ha afegit.

El ministre francès de finances, Bruno Le Maire, també ha valorat positivament que Europa s'ha mostrat a l'altura de la gravetat de la crisi. "Excel·lent acord entre els ministres de finances europeus sobre la resposta econòmica al coronavirus: 500.000 milions d'euros disponibles immediatament", ha afirmat. Satisfet també s'ha mostrat el seu col·lega holandès, Wopke Hoekstra, convertit en els últims dies en el dolent de la pel·lícula pel bloqueig del seu país a l'acord. "Després de llargues i intenses converses en els darrers dies hem arribat a una bona conclusió. Hem aconseguit un acord raonable junts perquè Europa i els Països baixos fem front al coronavirus", ha valorat.

El pla, tal com estava previst, es basa en tres pilars. El primer, una línia de crèdit a través del Mecanisme Europeu d'Estabilitat o fons de rescat (MEDE) per valor de 240.000 milions d'euros, el que significa que els països que necessitin ajuda podran demanar un finançament de fins al 2% del seu PIB (25.000 milions en el cas d'Espanya) a baixos tipus d'interès, encara que només per finançar les despeses relacionades amb el covid19. "L'únic requisit serà que els Estats membres de la zona euro que sol·licitin suport es comprometin a utilitzar aquesta línia de crèdit per donar suport al finançament nacional dels costos directes i indirectes relacionats amb el covid19", ha explicat el president de l'Eurogrup, Mário Centeno. Una vegada que els líders de la UE donen suport l'acord i es compleixin els tràmits parlamentaris nacionals, els fons podrien estar accessibles en un termini de dues setmanes, segons ha indicat el director executiu del MEDE, Klaus Regling.

El segon pilar és el fons de garanties del Banc Europeu d'Inversions de 200.000 milions i la tercera un Fons de reassegurança d'ocupació per a finançar els ERTEs de 100.000 milions. A aquests tres ingredients s'ha sumat el compromís de començar a treballar sobre un "pla de recuperació" per impulsar inversions i donar suport a la reconstrucció de l'economia europea un cop passi l'emergència però sense menció a l'emissió de deute conjunt que reclamaven Espanya o Itàlia per finançar conjuntament els costos de la reconstrucció. "Rebutgem i ens seguirem oposant als eurobons. Creiem que aquest concepte no va a ajudar Europa ni a Països baixos a llarg termini", ha explicat Hoekstra després de la reunió.