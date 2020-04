Itàlia prorroga el confinament fins al 3 de maig però deixarà obrir negocis com llibreries o botigues per a nens

Itàlia ha acordat prorrogar el confinament de la població fins al 3 de maig per continuar la contenció del coronavirus. A partir del 14 d'abril, però, es permetrà tornar a obrir a alguns negocis, com llibreries, papereries i botigues per a nens. "És una decisió difícil però necessària per la qual assumeixo totes les responsabilitats", ha assegurat el primer ministre del país, Giuseppe Conte. Segons ha justificat, si no s'allargués el tancament hi hauria el risc de "començar de nou". Estava previst que acabés el confinament el 13 d'abril.

Conte ha explicat que confia que a partir del 3 de maig es pugui reprendre l'activitat "amb precaució i gradualment" però ha insistit que de moment "no s'està en condicions de fer-ho"