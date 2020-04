Ascendeixen a 12.000 els morts a França, que registra menys ocupació a les UCIs

Les autoritats sanitàries de França van informar que el país ja supera els 12.200 morts a causa del coronavirus, encara que el nombre de pacients que es troben ingressats a cures intensives ha disminuït per primera vegada des que va començar la pandèmia. El director general de Sanitat, Jérome Salomon, va explicar dijous en una roda de premsa que, del nombre total de morts, 8.044 s'han produït en hospitals, 424 més que el dia anterior, mentre que la resta (4.166) s'han registrat en residències d'ancians.

Tot i que la situació segueix sent «preocupant», les unitats de cures intensives dels hospitals francesos van registrar 82 pacients menys que el dia anterior, per la qual cosa són 7.066 els pacients que es troben en estat greu –369 d'ells ingressats en les últimes 24 hores. Davant d'això, Salomon va insistir que «és indispensable prosseguir amb el confinament». «Quedar-se a casa és salvar vides», va subratllar.

«Hi ha menys activitat a la sala d'emergències i menys activitat a les unitats de cures intensives. És una senyal d'una desacceleració de la demanda però, quan mirem el que està succeint en els hospitals, estem al cim», va aclarir, abans d'insistir que l'epidèmia només retrocedirà «quan hi hagi menys pacients en els hospitals». En aquest sentit, Salomon va indicar que un total de 30.767 persones segueixen ingressades per COVID-19 i va detallar que 23.200 persones han aconseguit recuperar-se.

Tot i que va reiterar que l'ús de mascaretes no garanteix la immunitat enfront de virus, una enquesta realitzada per Odoxa mostra que la majoria de la població està a favor del seu ús i se sent enganyada pel Govern sobre aquest aspecte. El 76 % dels enquestats acusa les autoritats d'haver mentit sobre l'ús de mascaretes en «dissuadir-los en un primer moment sobre el seu ús perquè no n'hi havia suficients per als metges».

Tal com va indicar el diari local Le Figaro, el canvi de política per part del Govern ha erosionat profundament la confiança dels francesos. Així, el 73% opina que el Govern «no ha fet el necessari per equipar els metges i hospitals», quelcom que comparteixen malgrat les seves idees polítiques.