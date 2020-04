Finlàndia obre el magatzem secret de la guerra freda per fer front a la pandèmia

Finlàndia és un dels pocs països que té suficient material sanitari per fer front a la pandèmia del coronaviurs. Des des fa anys, concretament després de la guerra freda, el país nòrdic emmagatzema material –mèdic, alimentari i energètic– per fer front a qualsevol catàstrofe. I ara, per primera vegada, ha obert les comportes d'aquest indret per combatre el COVID-19.

Amb 2.769 casos i 42 morts, Finlàndia té tots els elements necessaris per lluitar contra la pandèmia. En el magatzem hi ha respiradors artificials, mascaretes, guants de protecció i roba per als sanitaris. El Ministeri d'Afers Socials i Salut del país va revelar que Finlàndia mai va deixar d'emmagatzemar subministraments després de la guerra freda, per garantir la disponibilitat d'equips d'atenció mèdica. Altres països escandinaus també havien acumulat reserves d'equips mèdics i militars, combustible i aliments durant l'era de la guerra freda, però gairebé tots ho van deixar de fer poc després.

«Les màscares estan una mica velles, però encara funcionen», va assegurar a The New York Times Tomi Lounema, conseller delegat del Centre Nacional d'Abastament d'Emergència (NESA, en les seves sigles en anglès), que coordina aquestes infraestructures. «Hem pres una decisió històrica», va dir Päivi Sillanaukee, directora general del Ministeri d'Afers Socials i Salut, el passat 23 de març, quan va anunciar que les autoritats recorrerien a aquest centre de proveïment per fer front a la crisi. El mateix dia també va anunciar la mesura del confinament de la població, el tancament de restaurants, universitats i fronteres i el teletreball.