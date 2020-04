Illa: "No estem desescalant ni desconfinant"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dissabte que Espanya segueix en "confinament" i ha negat que hi hagi una "desescalada" de les mesures per prevenir l'expansió del coronavirus. En una roda de premsa a la Moncloa, Illa ha dit que el permís retribuït recuperable era una mesura "molt excepcional" i "temporal" que ara s'esgota, però ha remarcat que el confinament "segueix" i "és molt probable" que l'estat d'alarma s'hagi d'allargar més enllà del 26 d'abril. Illa ha dit que les persones grans, amb patologies prèvies o les embarassades poden demanar la baixa per no anar a la feina la setmana que ve. Segons Illa, el govern espanyol "segueix les recomanacions" del seu comitè científic, que decideix per "consens".

Illa ha dit que aquest dissabte el comitè científic que assessora el govern espanyol s'ha reunit com habitualment i "no hi ha hagut debat" qüestionant si s'havia de tornar o no a l'escenari del 14 de març, el del moment del decret d'alarma.

Segons el ministre, la setmana vinent, amb la fi del permís retribuïble, es reactivarà "una part petita de l'activitat laboral", i ha recomanat l'ús de mascaretes, mantenir la distància mínima d'entre un i dos metres, i aplicar mesures estrictes d'higiene.

Illa ha dit que el govern espanyol fa un "seguiment diari" de l'epidèmia i adapta les mesures que pren amb l'evolució de la malaltia, seguint "l'anàlisi dels experts". El ministre ha dit que és en base a l'opinió dels experts que decideixen si "cal mantenir, augmentar –perquè no es pot descartar res- o suavitzar en algun cas les mesures adoptades".

El ministre ha dit que les dades actuals del coronavirus confirmen "l'alentiment" dels contagis però que el nombre d'infectats encara és "important" i per això cal mantenir el confinament.

Illa ha insistit que el confinament total decretat fa 15 dies "tenia un horitzó temporal" i l'objectiu de "descarregar la pressió de les UCI", que considera que "s'està complint". "És clar que el govern ha valorat totes les opcions, i ha constatat que l'objectiu s'ha complert", ha dit en referència a aquest permís, afegint que les mesures que es mantenen vigents amb l'estat d'alarma són "dures i exigents".