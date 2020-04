Villarejo denuncia una «campanya de destrucció de la monarquia»

El comissari jubilat i en presó provisional José Manuel Villarejo ha denunciat que existeix una «campanya de destrucció de la monarquia» per part de «dirigents mancats de talla i d'escrúpols» i també que ell segueix a la presó perquè s'ha negat a parlar del Rei emèrit malgrat els «xantatges sistemàtics», però ha assegurat que «mai» declararà contra la corona.

«Han estat sistemàtics els xantatges, des de juliol de 2018, que se m'han 'ofert' perquè parli de Joan Carles I, contra la seva figura i la seva trajectòria i la seva projecció fora d'Espanya, a canvi de la meva llibertat. Repeteixo una vegada més, que encara que això fa que romangui a la presó, mai declararé contra la corona ni en l'Audiència Nacional, ni a Suïssa, ni al Regne Unit, ni on els podemitas i els seus fiscals afins estiguin actuant», afirmava Villarejo en un comunicat remès a través del seu defensa.

En el comunicat, Villarejo carrega contra l'exdirector del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán i el jutge instructor de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón. Pel que fa al primer, l'acusa de causar un «enorme mal», per la seva «ineptitud» i «interessos espuris» i per «protegir-se personalment», al «gran múscul empresarial, concentrat en les companyies de l'Ibex-35, a les quals tants problemes ha ocasionat», a més «d'aquesta corona que havia jurat protegir». Sobre García Castellón, el comissari l'acusa de dur a terme «una mena de procés extrajudicial i paral·lel» contra ell, i es defineix com una «víctima de la cerimònia de la confusió que anomenen causa judicial, plagada de manipulacions, alteracions i destruccions descarades de proves amb el pintoresc argument que cal expurgar-les per la seguretat de l'Estat, tot i que, casualment, només les que afecten els que ara estan en el Govern».

Per això ha demanat «declarar voluntàriament» sobre el contingut de tot el material que se li va intervenir en la seva detenció, també de les causes secretes, perquè «es conegui tota la veritat» i abans que aquest material «es destrueixi i elimini».