La Comissió Europea desaconsella reservar les vacances d'estiu

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, desaconsella fer les reserves de vacances per a l'estiu davant la impossibilitat de fer pronòstics fiables sobre els efectes de la pandèmia de coronavirus.

"Recomano esperar abans de fer plans. Ningú pot fer ara pronòstics fiables per a juliol i agost", afirma Von der Leyen en declaracions que recull l'edició dominical del popular diari Bild, el més llegit d'Alemanya.

El govern alemany ha adoptat una resolució segons la qual en cas d'haver de cancel·lar una reserva s'obtindrà un bo per canviar-la per un altre viatge futur, però no es reemborsaran els diners. Amb això es pretén minimitzar els efectes sobre el sector de les cancel·lacions massives.

Bo o reemborsament

Von der Leyen mostra cert escepticisme per aquesta mesura i recorda que, a escala europea, regeix el principi d'oferir a l'usuari les dues opcions. Considera que s'ha de primar o aconsellar el bo bescanviable, però sense impedir la fórmula del reemborsament, si així ho decideix el client.

El sector turístic tem una temporada catastròfica a conseqüència de les restriccions imposades per la pandèmia. A les limitacions de moviment interns se sumen els tancaments de fronteres en diversos països de la UE.