Els EUA insten Maduro a pactar si no vol una «transició perillosa»

L'enviat especial dels Estats Units per a Veneçuela, Elliott Abrams, ha advertit al president veneçolà, Nicolás Maduro, que si no accepta una «transició» pactada amb l'oposició, aquesta es durà a terme igualment, però serà més «perillosa» i «brusca».

«Si el règim decideix tràgicament que subjugarà, que reprimirà més, probablement està fent que la transició sigui igual de probable, però més perillosa i brusca», va afirmar Abrams en una entrevista amb el grup d'estudis Centre d'Estudis Estratègics i Internacionals. Abrams es referia així a l'última proposta política dels Estats Units per instaurar un Govern d'emergència a Veneçuela que deixi fora tant Nicolás Maduro com l'autoproclamat «president encarregat» i líder de l'oposició Juan Guaidó. Si la iniciativa no tira endavant, «es veurà més pressió dels Estats Units i crec que de més països sobre aquest règim». «És possible pressionar més un règim i al mateix temps brindar més assistència al poble veneçolà. I això és el que volem fer. També és el que Juan Guaidó vol fer. És el que la Unió Europea vol fer», va subratllar.

A més, Abrams va incidir en el fet que Washington sabia que Maduro rebutjaria la proposta i va argumentar que en realitat no anava dirigida a ell, sinó a altres càrrecs del règim i a membres de les Forces Armades. Segons va apuntar, Maduro «és el forat a la rosquilla». «Està dirigit, com jo he dit abans, al chavisme, a l'exèrcit, al règim, al govern, a la gent que decideix. Aquest país necessita sortir d'aquesta crisi horrible», va defensar. En qualsevol cas, va argumentar que el pla del Departament d'Estat nord-americà no és absolut, sinó que és una proposta i pot ajustar-se a les necessitats polítiques del país i ha apuntat a la possibilitat que el Consell d'Estat que governaria la transició inclogui el president del Tribunal Suprem, Maikel Moreno; el cap de l'exèrcit, Vladimir Padrino López, o el president de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó.