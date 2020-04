La Generalitat preveu aprovar els pressupostos d'aquí a dues setmanes

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, preveu que el ple per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2020 es pugui celebrar d'aquí a dues setmanes. Segons va detallar ahir en roda de premsa, «probablement la setmana que ve no es podrà celebrar» perquè resten pendents de la llei d'acompanyament dels pressupostos, i algun grup parlamentari ha demanat aprovar-los conjuntament. «La voluntat del Govern és que durant els propers dies es porti aquesta eina necessària per fer front a la pandèmia al Parlament», va dir Budó, que va garantir que treballen amb els grups per aprovar els comptes.

En canvi, fonts de la presidència del Parlament de Catalunya havien apuntat la possibilitat d'aprovar el projecte de pressupostos per al 2020 en un ple de la setmana entrant, en el qual assisteixin només 21 diputats i la resta faci ús del vot delegat, segons fonts de Presidència de la cambra catalana.

Un cop el projecte ha estat avalat pel Consell de Garanties Estatutàries (CGE), resolt el recurs de Ciutadans, els grups tancaran el format a la reunió telemàtica que la Junta de Portaveus celebrarà dimarts vinent, quan també es reunirà la Mesa. El president del Govern, Quim Torra; el vicepresident, Pere Aragonès; i el president del Parlament, Roger Torrent, coincideixen que cal celebrar el ple «com més aviat millor», i des de Palau donen per fet que també serà així per part dels grups.

De fet, la Mesa va acordar el 13 de març, per unanimitat, adoptar un sistema excepcional per celebrar plens per qüestions urgents o relacionades amb el coronavirus. Segons aquesta entesa, hi participarien un màxim de 21 diputats –com a una comissió legislativa– i un diputat de cada grup tindria delegat el vot de la resta de grup parlamentari. Els pressupostos que arribaran a la cambra van ser pensats en una situació molt diferent a l'actual i el mateix president del Govern va admetre en una entrevista a Rac1 dijous que «no serveixen», però sí que considera que «donen un marc per fer els canvis que calguin». De fet, Torra estén la mà a l'oposició per treballar conjuntament els comptes un cop s'aprovin la setmana que ve i prioritzar la despesa sanitària. Alguns dels grups, com els comuns, amb qui el Govern ha negociat els comptes, han assenyalat que caldrà modificar-los, per exemple amb un pla de rescat social i econòmic davant el coronavirus. El president del Govern, Quim Torra, va expressar fa mesos que anunciaria la data de les eleccions un cop s'aprovessin els pressupostos. A dia d'avui, però, la perspectiva ha canviat amb l'emergència sanitària damunt la taula i el cap de l'executiu no pensa en calendaris electorals: «Les eleccions no em preocupen ara», afirma.