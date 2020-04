Comencen a repartir mascaretes a les estacions de transport públic

El govern espanyol ha iniciat aquest dilluns a primera hora el repartiment de mascaretes a les estacions de transport públic com a mesura de protecció contra el coronavirus. Efectius dels diferents cossos de policia i Protecció Civil en donen a les persones que van a treballar a les comunitats autònomes on avui no és festiu. La mesura arriba després que l'executiu hagi decidit incloure la recomanació d'utilitzar-se per a aquells que s'hagin de reincorporar a la feina un cop hagi decaigut el decret de confinament total. A Catalunya se'n distribuiran 1,7 milions.