Europa frega els 75.000 morts per la pandèmia de coronavirus

Europa ha arribat als 782.391 contagis de coronavirus i a les 74.671 morts, segons les últimes dades publicades aquest dilluns pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès). Espanya continua sent l'estat amb més casos confirmats de covid-19, amb un total de 166.019. Itàlia és el segon país europeu amb més contagis, amb 156.363; seguit d'Alemanya, amb 123.016, i França, amb 95.403 casos. El país transalpí és el primer en nombre de defuncions pel virus, un total de 19.901; seguit d'Espanya, amb 16.972, i França, amb 14.393. Alemanya, en canvi, ha registrat 2.799 morts. A escala global, els contagiats per la pandèmia superen l'1,8 milions de persones.