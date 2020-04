El Govern afganès allibera un tercer grup de presos talibans

El Govern afganès ha anunciat l'alliberament d'un tercer grup de presos talibans, format per un centenar de reclusos, segons va comunicar el Consell de Seguretat Nacional afganès, fins a formar un total de 300 alliberats des de dimecres. El procés va ser descrit com l'esforç de bona voluntat del Govern per facilitar el procés de pau amb els insurgents i un intent per contenir el brot de coronavirus a les presons del país.

L'alliberament de presos talibans està previst en l'acord entre els insurgents i els EUA, però el Govern afganès ha rebutjat aquests termes en considerar que aquests alliberaments són únicament competència seva. Per a Kabul, les excarceracions suposen, en definitiva, un gest unilateral d'acostament. Segons els funcionaris, tots els reclusos alliberats han jurat no tornar mai al camp de batalla.

El Govern afganès ha manifestat el seu compromís d'alliberar 1.500 reclusos talibans abans de l'inici de les converses de pau que inicialment es van planejar per al 10 de març, però el grup insisteix que n'hauran de alliberar 5.000, tal com estipula l'acord.