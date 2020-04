El govern espanyol «està buscant el moment» per permetre que els nens surtin al carrer sense risc

El ministre de Transports, José Luís Ábalos, ha afirmat aquest dilluns en una entrevista a RNE que el govern espanyol "està buscant el moment" per "intentar veure quina resposta podem donar" als nens perquè puguin sortir al carrer "sense posar en risc la salut ni d'ells ni de tercers". Segons Ábalos, el govern espanyol és "molt conscient" de la situació que passen els nens en aquest confinament, igual que de la d'altres col·lectius. "Clar que ens preocupen els nens", ha dit, però el govern ha d'actuar amb "prudència i prevenció" per evitar que "tot el sacrifici que hem fet fins ara es perdi per una mesura precipitada o imprudent". "Tant de bo si les dades van essent positives" puguem "normalitzar la situació", ha sentenciat.