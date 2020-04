El líder de Corea del Nord dona més poder a la seva germana

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ascendit la seva germana petita a un lloc d'alt rang en el Partit dels Treballadors, el partit únic de govern al país. La seva germana, Kim Jo Jong, de 32 anys, ha anat guanyant pes en els últims anys dins de la cúpula de poder a Corea del Nord i s'ha convertit en una important aliada del líder nord-coreà. En particular, la germana ha adquirit rellevància especial en les tasques diplomàtiques, i ha mantingut ja algunes reunions amb el president de Corea del Sud, Moon Jae In, en un intent per alleujar les tensions entre els països veïns.